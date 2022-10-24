Врач Попова напомнила о вреде чрезмерного употребления соли для сердца и почек

Врач Елена Попова предупредила, что избыток соли в организме может привести к развитию различных заболеваний — от ожирения до остеопороза.

Около 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на так называемую скрытую соль — ту, что содержится в обработанных пищевых продуктах (хлеб, печенье, колбасы и так далее), сказала специалист «Известиям».

«Основной риск — рост артериального давления (риск сосудистых катастроф). От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов», — предостерегла Попова.

Кроме того, по мере накопления натрия организм удерживает воду, это увеличивает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды.

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