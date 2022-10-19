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Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на недвижимость

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Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев спрогнозировал снижение цен на недвижимость.
Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на недвижимость
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Так, предыдущее сентябрьское снижение ключевой ставки ЦБ не привело к снижению ипотечных ставок», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей и отметил, что теперь ключевая ставка, наоборот, выросла.

Как считает Апрелев, на рынке недвижимости по меньшей мере до осени 2023 года сохранится высокая вероятность снижения цен.

«А вот менять и улучшать жильё выгодно. Ипотеку можно взять для покрытия разницы в цене», — отметил эксперт.

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