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Пасечник: все пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами России упразднены

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что все пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами России упразднены.
Пасечник: все пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами России упразднены
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Его слова приводит ТАСС.

Пасечник сообщил, что ЛНР не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября.

«Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые ещё там остаются, лишь охраняют имущество», — сказал он.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об отмене погранконтроля на пунктах перехода с другими регионами России с 13:00 18 октября.

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