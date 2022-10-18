Пасечник: все пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами России упразднены

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что все пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами России упразднены.

Его слова приводит ТАСС.

Пасечник сообщил, что ЛНР не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября.

«Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые ещё там остаются, лишь охраняют имущество», — сказал он.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об отмене погранконтроля на пунктах перехода с другими регионами России с 13:00 18 октября.