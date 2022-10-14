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Врач Тамаева напомнила, что неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем

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Главный врач маммологического центра Фатима Тамаева рассказала, что неправильное питание часто приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем.
Врач Тамаева напомнила, что неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем
  • Gettyimages.ru
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Так, особую опасность представляют копчёные, жареные и жирные блюда, уточнила она в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

В копчёных продуктах, например в колбасках или балыке, содержатся бензпирены — вещества, вызывающие мутации в слизистой оболочке кишечника. А в жареных и жирных блюдах содержатся канцерогены.

«Точно можно сказать, что погрешности в питании повышают вероятность развития заболевания (рака. — RT)», — подытожила Тамаева.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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