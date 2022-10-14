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Диетолог Поляков предупредил о рисках аутоиммунных заболеваний из-за куриных яиц

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Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, что куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости.
Диетолог Поляков предупредил о рисках аутоиммунных заболеваний из-за куриных яиц
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От 20 до 50% населения, по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«Она не всегда проявляется в виде высыпания или отёка тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — уточнил Поляков.

Также, по его словам, содержащийся в яйцах лецитин может не только принести пользу, но и навредить. У некоторых людей из-за него повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, заключил врач.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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