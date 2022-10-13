Нутрициолог Ефимова рассказала, что орехи и шампиньоны помогут восполнить дефицит цинка
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Цинк содержится в таких продуктах, как устрицы, тыквенные семечки, баранина, говядина, какао, чечевица, орехи кешью, шампиньоны.
В беседе с Pravda.Ru Ефимова перечислила симптомы дефицита цинка, среди них снижение аппетита, памяти, остроты зрения, а также анемия, частые простудные, кожные заболевания (акне, дерматит, экзема), повышение холестерина, снижение тестостерона и другие.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что гречневая каша полезна, поскольку в ней содержится много белка и железа.