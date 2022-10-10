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Врач Кутушов посоветовал не жарить на сливочном масле при высоких температурах

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Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, можно ли жарить на сливочном масле.
Врач Кутушов посоветовал не жарить на сливочном масле при высоких температурах
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У этого масла одна из самых низких температур дымления — так называют момент горения масла, — указал Кутушов в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

«Поэтому жарить на сливочном масле можно, но только те продукты, которые не требуют высоких температур. Как только масло перегревается и начинает дымить, в нём начинают вырабатываться канцерогены, вещества, которые могут спровоцировать онкологические заболевания. Когда животные жиры начинают подгорать, в них образуются трансжиры — продукт подвергается радиолизу, это процесс, при котором образуются свободные радикалы», — объяснил специалист.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что гречневая каша полезна, поскольку в ней содержится много белка и железа.

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