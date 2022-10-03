военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Орлов предостерёг от переедания шоколада во время осенней хандры

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, заведующий клиникой интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского центра здоровья Олег Орлов посоветовал не заедать стресс и осеннюю хандру шоколадом.
Кардиолог Орлов предостерёг от переедания шоколада во время осенней хандры
  • Gettyimages.ru

«Количество света уменьшается, световой день сокращается, температура снижается. Если мы говорим, что некоторые люди начинают заедать тот же самый стресс, то я бы хотел предостеречь наших слушателей, чтобы они не занимались таким перееданием шоколада или сладкого, что может в итоге привести к увеличению риска (возникновения. — RT) сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Увеличить выработку «гормона радости» можно с помощью регулярных физических упражнений, отметил специалист. По его словам, особенно полезно плавание.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить