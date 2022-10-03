Кардиолог Орлов предостерёг от переедания шоколада во время осенней хандры
- Gettyimages.ru
«Количество света уменьшается, световой день сокращается, температура снижается. Если мы говорим, что некоторые люди начинают заедать тот же самый стресс, то я бы хотел предостеречь наших слушателей, чтобы они не занимались таким перееданием шоколада или сладкого, что может в итоге привести к увеличению риска (возникновения. — RT) сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Увеличить выработку «гормона радости» можно с помощью регулярных физических упражнений, отметил специалист. По его словам, особенно полезно плавание.
Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.