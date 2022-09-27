Картаполов: точный перечень ВУС для частичной мобилизации является закрытой информацией
- РИА Новости
«Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий — это всё может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной», — цитирует политика РИА Новости.
Сообщается, что изначально данный вопрос поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, который заявил, что полная информация о категориях граждан, подлежащих мобилизации, позволит депутатам контролировать этот процесс.
22 сентября Картаполов рассказал, куда отправят мобилизованных.