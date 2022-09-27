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Картаполов: точный перечень ВУС для частичной мобилизации является закрытой информацией

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что точный перечень военно-учётных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией.
Картаполов: точный перечень ВУС для частичной мобилизации является закрытой информацией
  • РИА Новости

«Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий — это всё может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной», — цитирует политика РИА Новости.

Сообщается, что изначально данный вопрос поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, который заявил, что полная информация о категориях граждан, подлежащих мобилизации, позволит депутатам контролировать этот процесс.

22 сентября Картаполов рассказал, куда отправят мобилизованных.

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