Картаполов: точный перечень ВУС для частичной мобилизации является закрытой информацией

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что точный перечень военно-учётных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией.

«Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий — это всё может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной», — цитирует политика РИА Новости.

Сообщается, что изначально данный вопрос поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, который заявил, что полная информация о категориях граждан, подлежащих мобилизации, позволит депутатам контролировать этот процесс.

22 сентября Картаполов рассказал, куда отправят мобилизованных.