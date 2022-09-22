Депутат Картаполов рассказал, куда отправят мобилизованных

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, куда отправят мобилизованных.

«Скорее всего, будут сформированы несколько соединений и частей для прикрытия государственной границы с Украиной в Брянской, Белгородской, Курской и других областях. Чтобы исключить дальнейшие провокации и обстрелы нашей территории и для решения ряда других задач», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По его словам, основная задача — восполнить дефицит наиболее востребованных специалистов.

«Это могут быть командиры отделений артиллерийской разведки, специалисты по применению беспилотных летательных аппаратов, наводчики артиллерийских орудий, специалисты-ремонтники по восстановлению техники, вооружения, средств связи, стрелкового оружия и приборов наблюдения и так далее», — пояснил Картаполов.

Он подчеркнул, что призыв будет точечным.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».