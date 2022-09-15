военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Калинчев рассказал, что супы могут мешать похудению

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением, поскольку такая еда провоцирует вечернее переедание.
Диетолог Калинчев рассказал, что супы могут мешать похудению
  • Gettyimages.ru

«Если речь идёт про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счёт пустого объёма они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — посоветовал Калинчев в разговоре с URA.RU.

Диетолог отметил, что для некоторых супы полезны. Их рекомендуют есть с целью улучшения работы ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить