Диетолог Калинчев рассказал, что супы могут мешать похудению

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением, поскольку такая еда провоцирует вечернее переедание.

«Если речь идёт про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счёт пустого объёма они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — посоветовал Калинчев в разговоре с URA.RU.

Диетолог отметил, что для некоторых супы полезны. Их рекомендуют есть с целью улучшения работы ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.