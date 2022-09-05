Путин поручит обеспечить трудовые гарантии гражданам, добровольно участвующим в СВО

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в спецоперации на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщил журналистам представитель Кремля, в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников МЧС, который обратился к главе государства с личной просьбой.

Мужчина ранее пришёл в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, однако столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть предоставлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО.

Как рассказал Песков, Путин пообещал этому сотруднику обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве.

Президент намерен указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России нужно привести в соответствие с ситуацией де-факто, приводит слова Пескова РИА Новости.

В частности, поправки должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

Выступая на Камчатке, президент заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников спецоперации на Украине.