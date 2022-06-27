В России учредили памятную медаль «Участнику специальной военной операции»
- РИА Новости
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», — говорится в документе.
Медаль вручается военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим звания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации.
Кроме того, медаль могут вручать иным лицам, отличившимся при выполнении задач в ходе спецоперации на Украине.
На лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин провёл церемонию награждения российских военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине.