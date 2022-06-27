В России учредили памятную медаль «Участнику специальной военной операции»

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В России учреждена памятная медаль Росгвардии «Участнику специальной военной операции».
В России учредили памятную медаль «Участнику специальной военной операции»
  • РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», — говорится в документе.

Медаль вручается военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим звания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации.

Кроме того, медаль могут вручать иным лицам, отличившимся при выполнении задач в ходе спецоперации на Украине.

На лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин провёл церемонию награждения российских военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине.

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