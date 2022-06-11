Командующий войсками ЦВО наградил участников спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Лапин передал бойцам слова благодарности от руководства Минобороны России. Бойцы получили ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Ранее в клиническом госпитале в Сергиевом Посаде наградили участников спецоперации на Украине орденами Мужества, знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями Суворова, Жукова, «За отвагу».