Командующий войсками ЦВО наградил участников спецоперации на Украине

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Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин провёл церемонию награждения российских военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине.
Командующий войсками ЦВО наградил участников спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Лапин передал бойцам слова благодарности от руководства Минобороны России. Бойцы получили ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Ранее в клиническом госпитале в Сергиевом Посаде наградили участников спецоперации на Украине орденами Мужества, знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями Суворова, Жукова, «За отвагу».

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