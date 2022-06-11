Командующий войсками ЦВО наградил участников спецоперации на Украине

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин провёл церемонию награждения российских военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине.

РИА Новости

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Лапин передал бойцам слова благодарности от руководства Минобороны России. Бойцы получили ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Ранее в клиническом госпитале в Сергиевом Посаде наградили участников спецоперации на Украине орденами Мужества, знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями Суворова, Жукова, «За отвагу».