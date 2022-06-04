В госпитале в Сергиевом Посаде вручили награды участникам спецоперации на Украине

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В клиническом госпитале в Сергиевом Посаде наградили участников российской специальной операции на Украине.
В госпитале в Сергиевом Посаде вручили награды участникам спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Отличившимся военнослужащим вручили ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали Суворова, Жукова, «За отвагу».

Российские солдаты рассказали, что все стремятся как можно скорее пройти курс реабилитации, чтобы снова вернуться к выполнению боевых задач.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении Красного Лимана.

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