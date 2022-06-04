В госпитале в Сергиевом Посаде вручили награды участникам спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Отличившимся военнослужащим вручили ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали Суворова, Жукова, «За отвагу».
Российские солдаты рассказали, что все стремятся как можно скорее пройти курс реабилитации, чтобы снова вернуться к выполнению боевых задач.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении Красного Лимана.