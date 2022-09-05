Путин заявил о поразительном мужестве защищающих свои республики жителей Донбасса
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече с участниками экологического форума на Камчатке.
«Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае», — цитирует его ТАСС.
Президент России отметил, что хотя в конфликте участвуют не профессиональные военнослужащие, а обычные жители Донбасса, они показывают поразительную доблесть и результаты.
«Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей — они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — добавил он.
Ранее Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.