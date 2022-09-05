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Путин заявил о поразительном мужестве защищающих свои республики жителей Донбасса

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Президент России Владимир Путин заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой.
Путин заявил о поразительном мужестве защищающих свои республики жителей Донбасса
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с участниками экологического форума на Камчатке.

«Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае», — цитирует его ТАСС.

Президент России отметил, что хотя в конфликте участвуют не профессиональные военнослужащие, а обычные жители Донбасса, они показывают поразительную доблесть и результаты.

«Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей — они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — добавил он.

Ранее Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.

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