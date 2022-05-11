Кабмин утвердил порядок выплат на случай гибели или ранения лиц, командированных в Донбасс
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления единовременных выплат», — говорится в постановлении.
Отмечается, что единовременная выплата осуществляется волонтёрам и лицам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, либо членам их семей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах 5 млн и 3 млн рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения соответственно.