Кабмин утвердил порядок выплат на случай гибели или ранения лиц, командированных в Донбасс

Правительство России утвердило порядок единовременных выплат 5 млн и 3 млн рублей волонтёрам и лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления единовременных выплат», — говорится в постановлении.

Отмечается, что единовременная выплата осуществляется волонтёрам и лицам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, либо членам их семей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах 5 млн и 3 млн рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения соответственно.