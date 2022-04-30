Путин установил выплаты на случай гибели или ранения лиц, командированных в ДНР и ЛНР
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Речь идёт о лицах, которые выполняют работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.
Глава государства также подписал указ о поддержке волонтёрской деятельности на территориях ДНР и ЛНР.
Ассоциации волонтёрских центров поручили сформировать состав волонтёров, осуществляющих деятельность в Донбассе, обеспечить их отбор и подготовку.