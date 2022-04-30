Путин установил выплаты на случай гибели или ранения лиц, командированных в ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах 5 млн и 3 млн рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения.
Путин установил выплаты на случай гибели или ранения лиц, командированных в ДНР и ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Речь идёт о лицах, которые выполняют работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.

Глава государства также подписал указ о поддержке волонтёрской деятельности на территориях ДНР и ЛНР.

Ассоциации волонтёрских центров поручили сформировать состав волонтёров, осуществляющих деятельность в Донбассе, обеспечить их отбор и подготовку.

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