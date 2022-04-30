Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтёрской деятельности на территориях ДНР и ЛНР.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить на Федеральное агентство по делам молодёжи организацию работы по обеспечению поддержки волонтёрской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в указе.

Ассоциации волонтёрских центров поручили сформировать состав волонтёров, осуществляющих деятельность в Донбассе, обеспечить их отбор и подготовку.

Согласно указу, в случае смерти волонтёра в период проведения спецоперации, их семьям будет производиться единовременная выплата в размере 5 млн рублей.

В случае ранения в период спецоперации в Донбассе волонтёры получат выплату в размере 3 млн рублей.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобождённой территории Украины.