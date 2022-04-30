Проживающие в Донбассе ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобождённой территории Украины.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобождённых территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе.

Ранее Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.