Проживающие в Донбассе ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты
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- © Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобождённых территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе.
Ранее Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.