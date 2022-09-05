Диетолог Гинзбург напомнил, что оливковое масло не способствует развитию заболеваний сердца

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что оливковое масло не способствует развитию атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от подсолнечного.

Люди, которые употребляют его в пищу, дольше живут, отметил он в разговоре с URA.RU.

«Оливковое масло уникально тем, что оно состоит из олеиновой омега-9 насыщенной жирной кислоты. Есть достаточно много исследований, показывающих, что эта жирная кислота никак не способствует развитию атеросклероза. А если она в пище преобладает, то понятно, что меньше других жирных кислот, и получается, что такое питание обладает антиатерогенным действием (предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. — RT)», — объяснил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.