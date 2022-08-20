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Врач Гизингер назвала причины «заедания» стресса

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Анастасия Румянцева
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН), в беседе с RT объяснила, почему при стрессе меняется пищевое поведение человека и как избежать его опасных последствий.
Врач Гизингер назвала причины «заедания» стресса
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

По словам эксперта, к стрессу организм адаптируется по-разному — в краткосрочной перспективе может снизиться аппетит.

«Нервная система посылает сигнал надпочечникам, чтобы они вырабатывали гормон стресса — адреналин. Он приводит человека в состояние физического возбуждения, чтобы тот мог быстро принять решение о дальнейших действиях — «бей или беги». Есть тут некогда. Если стресс сохраняется, надпочечники выделяют другой гормон — кортизол. В отличие от адреналина, он усиливает аппетит и повышает тягу к еде, создавая своеобразный запас на худшие времена. Предполагается, что кортизол повышает уровень «гормона голода» грелина, в то время как уровень лептина — «гормона сытости» — падает», — пояснила специалист.

Она добавила, что после окончания стрессового эпизода уровень кортизола должен снизиться.

Но если ситуация не разрешилась или реакция на стресс застревает в положении «включено», количество этого гормона остаётся повышенным, предупредила собеседница RT. 

«Это вызывает постоянное «заедание» стресса. Выделение кортизола при постоянном стрессе — это биологическая причина переедания. Есть также психологические причины, когда недостаточно эмоциональной поддержки со стороны окружающих или отсутствуют навыки самоподдержки. «Пожалеть» себя с помощью еды — это действительно распространённая ситуация. В результате вес увеличивается, а настроение всё равно портится», — заявил эксперт.

Врач также подчеркнула, что стресс влияет на предпочтения в еде. Например, по её словам, люди останавливают выбор на пище с высоким содержанием жира, сахара.

«Важно, что переедание — не единственная причина прибавки веса в стрессовой ситуации. Люди в состоянии стресса также страдают нарушением сна, меньше двигаются и пьют больше алкоголя, что также может способствовать инсулинорезистентности и избыточному весу», — подчеркнула профессор.

Чтобы вернуться к здоровому пищевому поведению, для начала нужно признать проблему, пояснила она.

«Если вы набираете вес или отметили его резкое снижение, при этом есть тревога, раздражительность, подавленность, следует внимательно отнестись к своему состоянию. При постоянном стрессе и проблемах с весом нужно обратиться к врачу. Комплексное лабораторное обследование поможет оценить состояние организма и понять, связаны жалобы только со стрессом или есть патология какого-либо органа», — заключила Гизингер.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, при каких заболеваниях стоит употреблять арбузы с осторожностью.

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