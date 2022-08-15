Диетолог Игнатикова назвала сладости снижающими уровень иммунитета продуктами

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова перечислила продукты питания, которые могут влиять на снижение уровня иммунитета.

В разговоре с радио Sputnik врач посоветовала прежде всего исключить из рациона сладости.

«Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение 2—3 часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям», — объяснила Игнатикова.

По её словам, в период распространения вирусных инфекций стоит также отказаться и от алкоголя.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).