Диетолог Игнатикова назвала сладости снижающими уровень иммунитета продуктами
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В разговоре с радио Sputnik врач посоветовала прежде всего исключить из рациона сладости.
«Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение 2—3 часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям», — объяснила Игнатикова.
По её словам, в период распространения вирусных инфекций стоит также отказаться и от алкоголя.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).