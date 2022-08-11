Гастроэнтеролог назвала болезни почек противопоказанием к употреблению овсянки

Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева рассказала, кому стоит исключить из своего рациона овсяную кашу.

Овсянка — калорийный продукт, способствующий быстрому набору лишнего веса. Такую кашу рекомендуется употреблять не чаще трёх раз в неделю, сообщила она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Кроме того, овсянка может вызвать развитие болезни под названием целиакия, при которой возникает непереносимость глютена — белка, содержащегося в злаках, отметила специалист.

По её словам, овсяную кашу нельзя употреблять и людям, имеющим проблемы с почками, так как зерно богато протеинами, которые негативно влияют на организм при назначенной безбелковой диете.

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