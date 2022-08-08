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Опрос: каждый четвёртый житель России нашёл дело своей жизни

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По результатам опроса, который провёл сервис «Работа.ру», 25% жителей России нашли дело своей жизни.
Опрос: каждый четвёртый житель России нашёл дело своей жизни
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Также, как пишет «Газета.Ru», 47% респондентов пока продолжают поиски, а 28% опрошенных считают, что невозможно найти одно дело на всю жизнь.

Главными ориентирами при поиске такого дела жители России назвали интересы и способности — за этот вариант проголосовали 82% респондентов.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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