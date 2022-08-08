Диетолог Калинчев напомнил о вреде некоторых видов макарон
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Более полезны макароны из твёрдых сортов. Однако варить их стоит по инструкции, отметил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Они должны оставаться твёрдыми, как бы недоваренными, иначе они ничем не будут отличаться от дешёвых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жёсткие макароны понравятся — большой вопрос», — добавил Калинчев.
По словам врача, продукты не из твёрдых сортов пшеницы, в том числе хлеб, очень быстро перевариваются, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира.
Ранее Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы нужно употреблять человеку для здоровой работы кишечника.