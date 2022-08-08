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Диетолог Калинчев напомнил о вреде некоторых видов макарон

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Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что макароны не из твёрдых сортов пшеницы вредны для людей с избыточным весом и ожирением.
Диетолог Калинчев напомнил о вреде некоторых видов макарон
  • Gettyimages.ru
  • © yipengge

Более полезны макароны из твёрдых сортов. Однако варить их стоит по инструкции, отметил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Они должны оставаться твёрдыми, как бы недоваренными, иначе они ничем не будут отличаться от дешёвых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жёсткие макароны понравятся — большой вопрос», — добавил Калинчев.

По словам врача, продукты не из твёрдых сортов пшеницы, в том числе хлеб, очень быстро перевариваются, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира.

Ранее Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы нужно употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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