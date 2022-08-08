Врач Квижинадзе напомнила правила подготовки организма к осени

Врач превентивной медицины Алина Квижинадзе рассказала, как подготовить организм к осени и предупредить снижение иммунитета.

В беседе с URA.RU она посоветовала обратить внимание на рацион.

«Для сохранения полезных веществ стоит готовить пищу на пару, варить или запекать. Чтобы поддержать иммунитет, можно добавлять в блюда следующие приправы: карри, лук, чеснок, кинзу, петрушку и укроп... Из напитков следует обратить внимание на фитокомплексы с выраженным успокаивающим эффектом, а также на комплексы, которые содержат витамины A, E, C, D и витамины группы В», — объяснила Квижинадзе.

По словам врача, ужинать следует не менее чем за 3—4 часа до сна, а также избегать кофеина после 16:00.

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