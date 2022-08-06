Врач Чудаков назвал основные причины отравлений в отпуске

Некачественная еда в кафе и ресторанах, испорченные продукты в магазине и отсутствие гигиены являются основными причинами отравлений в отпусках. Об этом рассказал RT семейный врач Сергей Чудаков.

«Первое — это некачественная еда, купленная где-то в кафе или вообще на пляже, где высокая температура и нет возможности охлаждения пищи, чтобы предотвратить развитие бактерий. То есть недостаточная работа холодильных установок», — сообщил специалист.

Также, по его словам, часто причинами являются пищевые инфекции.

«Можно отравиться начавшими гнить фруктами. Лучше всего есть только ту пищу, которая не требует охлаждения, то есть сухую: печенье, сухарики, галеты. Всё то, что может портиться, надо приобретать только в тех местах, где есть холодильник, — это закон», — отметил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet.

Кроме того, эксперт посоветовал покупать бутилированную и желательно охлаждённую воду.

«Иногда бывает, что люди заглатывают воду во время купания в бассейнах, реках и водоёмах. Это тоже может стать причиной вирусной инфекции», — добавил собеседник RT.

Ещё одна частая причина — отсутствие гигиены, напомнил Чудаков.

«Вообще антисептик летом надо обязательно с собой иметь. Стоит помнить, что многие люди являются бессимптомными носителями дизентерии и могут заразить вас в общественных местах», — подытожил он.

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