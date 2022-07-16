Терапевт Лапа назвала оптимальную температуру воды для купания

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как не допустить переохлаждения при купании летом, а также назвала оптимальную температуру воды.

«Если воздух прогревается до +27…+30 °С, то температура воды будет +19…+22 °С максимум. Если человек плавает быстро, то при такой температуре можно плавать 20—30 минут. В морской воде — до 45 минут, но только при условии хорошей физической нагрузки», — объяснила эксперт.

Самая комфортная температура воды для плавания, по мнению врача, +24…+28 °С. Она также напомнила, что при ветре надо обязательно снять мокрый купальник или плавки и переодеться в сухую одежду.

«При ветре необходимо выходить, быстро сушиться, менять бельё, потому что, если не менять купальные принадлежности, тело переохлаждается и может возникнуть, например, простатит или пиелонефрит», — заключила она.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, на что обратить внимание при выборе водоёма для купания, а также назвал самые распространённые травмы и инфекции, которые можно получить в случае несоблюдения мер безопасности.