Иммунолог Жемчугов дал советы для безопасного купания в водоёмах

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, на что обратить внимание при выборе водоёма для купания, а также назвал самые распространённые травмы и инфекции, которые можно получить в случае несоблюдения мер безопасности.

Специалист предупредил, что нельзя ни в коем случае купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, прежде чем нырять, необходимо проверить глубину: если слишком мелко, то можно получить перелом шейных позвонков, подчеркнул собеседник RT.

«Прежде чем нырять, нужно проверить глубину, наличие остатков сетей, коряг, верёвок, в которых можно застрять и даже погибнуть из-за паники», — объяснил врач.

Эксперт также напомнил о необходимости обращать внимание на таблички у водоёмов с надписью «Купание запрещено».

Помимо этого, иммунолог пояснил, что городские водоёмы наиболее загрязнены.

«Бывают тяжёлые, особо опасные инфекции — болезнь легионеров (заболевание, проявляющееся поражением лёгочной ткани с развитием тяжёлой формы пневмонии. — RT). Надо упомянуть сопряжённую с купальным сезоном вспышку кишечных инфекций. Это дизентерия, брюшной тиф, гепатит А — там, где канализация попадает в водоёмы», — заключил Жемчугов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали признаки небезопасных для купания водоёмов.

В ведомстве подчеркнули, если в водоёме плавают утки, гуси и чайки, то он не подходит для купания, так как водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом и последующий аллергический дерматит.