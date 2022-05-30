В Роспотребнадзоре назвали признаки небезопасных для купания водоёмов
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM.
Если в водоёме плавают утки, гуси и чайки, то он не подходит для купания, так как водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом и последующий аллергический дерматит.
Кроме того, не стоит купаться в озере, где поверхность цветёт, в воде много водорослей, а также в том случае, если поблизости имеются сельскохозяйственные угодья. В таком пруду находится много видов паразитов — возбудителей кишечных инфекций.
Стоит воздержаться от купания и в водоёмах рядом с промпредприятиями и автотрассами из-за содержания в воде тяжёлых металлов.
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