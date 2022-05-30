В Роспотребнадзоре назвали признаки небезопасных для купания водоёмов

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие водоёмы не подходят для купания.

Об этом пишет ИА REGNUM.

Если в водоёме плавают утки, гуси и чайки, то он не подходит для купания, так как водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом и последующий аллергический дерматит.

Кроме того, не стоит купаться в озере, где поверхность цветёт, в воде много водорослей, а также в том случае, если поблизости имеются сельскохозяйственные угодья. В таком пруду находится много видов паразитов — возбудителей кишечных инфекций.

Стоит воздержаться от купания и в водоёмах рядом с промпредприятиями и автотрассами из-за содержания в воде тяжёлых металлов.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе готовятся к старту летнего сезона.