военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина дала советы по приготовлению грибов

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, в каком виде следует готовить грибы.
Диетолог Соломатина дала советы по приготовлению грибов
  • Gettyimages.ru

По словам врача, грибы содержат достаточное количество питательных веществ, однако плохо усваиваются, особенно при неправильном приготовлении.

«Мы привыкли есть грибы, например, в виде жюльена: там содержатся сыр и сметана — это тяжёлая пища для поджелудочной железы и печени. Жареные грибы с картошкой, луком — тоже очень большой удар по внутренним органам», — объяснила она.

Специалист порекомендовала употреблять грибы в малом количестве, а также посоветовала их мелко порезать, а лучше всего — измельчить в муку и съесть в виде подливы.

«Такой грибной соус будет давать аромат блюду и значительно проще усвоится, потому что разрушится хитиновая оболочка», — заключила Соломатина.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты нельзя употреблять на завтрак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить