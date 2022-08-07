Диетолог Соломатина дала советы по приготовлению грибов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, в каком виде следует готовить грибы.

По словам врача, грибы содержат достаточное количество питательных веществ, однако плохо усваиваются, особенно при неправильном приготовлении.

«Мы привыкли есть грибы, например, в виде жюльена: там содержатся сыр и сметана — это тяжёлая пища для поджелудочной железы и печени. Жареные грибы с картошкой, луком — тоже очень большой удар по внутренним органам», — объяснила она.

Специалист порекомендовала употреблять грибы в малом количестве, а также посоветовала их мелко порезать, а лучше всего — измельчить в муку и съесть в виде подливы.

«Такой грибной соус будет давать аромат блюду и значительно проще усвоится, потому что разрушится хитиновая оболочка», — заключила Соломатина.

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