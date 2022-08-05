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Диетолог Круглова рассказала о вреде мороженого для людей с проблемным пищеварением

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что некоторым людям не рекомендуется есть мороженое и употреблять напитки со льдом.
Диетолог Круглова рассказала о вреде мороженого для людей с проблемным пищеварением
  • Gettyimages.ru

Для здоровых людей это безопасно, но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов, предупредила она в эфире радио Sputnik.

«Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчнокаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула», — уточнила Круглова.

По её словам, употребление холодных продуктов в некоторых случаях может провоцировать и возникновение головных болей, а также стать дополнительным фактором, способствующим развитию простуды.

Ранее нутрициолог Алёна Ефимова в беседе с URA.RU рассказала о продуктах для идеального завтрака.

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