Диетолог Лазуренко рассказала, кому противопоказано употребление кукурузы

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что людям с проблемами с ЖКТ, ожирением и сахарным диабетом лучше воздержаться от употребления кукурузы.
Диетолог Лазуренко рассказала, кому противопоказано употребление кукурузы
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Eine / EyeEm

Кукуруза содержит в себе грубую клетчатку, поэтому пациентам с гастритами и колитами употреблять её не рекомендуется, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

«Или если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то будет просто не хватать ферментов, для того чтобы усвоить, расщепить эти сложные углеводы», — объяснила Лазуренко.

Если у пациента есть проблемы с нарушением углеводного обмена, ожирением или сахарным диабетом, то вследствие употребления кукурузы будет подниматься уровень глюкозы и инсулина, отметила диетолог.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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