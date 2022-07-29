Диетолог Лазуренко рассказала, кому противопоказано употребление кукурузы

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что людям с проблемами с ЖКТ, ожирением и сахарным диабетом лучше воздержаться от употребления кукурузы.

Кукуруза содержит в себе грубую клетчатку, поэтому пациентам с гастритами и колитами употреблять её не рекомендуется, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

«Или если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то будет просто не хватать ферментов, для того чтобы усвоить, расщепить эти сложные углеводы», — объяснила Лазуренко.

Если у пациента есть проблемы с нарушением углеводного обмена, ожирением или сахарным диабетом, то вследствие употребления кукурузы будет подниматься уровень глюкозы и инсулина, отметила диетолог.

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