В Челябинской области проверят потенциально опасные для детей объекты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить потенциально опасные для детей объекты.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Соответствующее поручение Текслер дал во время совещания.

«Алексей Текслер обозначил ключевую задачу в рамках подготовки к учебному году — обеспечение безопасности детей. Он поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов во всех образовательных, социальных и медучреждениях. Проверять будут также дворы жилых домов, детские и спортивные площадки», — уточнили в пресс-службе.

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