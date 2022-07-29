В Челябинской области проверят потенциально опасные для детей объекты

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить потенциально опасные для детей объекты.
В Челябинской области проверят потенциально опасные для детей объекты
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Соответствующее поручение Текслер дал во время совещания.

«Алексей Текслер обозначил ключевую задачу в рамках подготовки к учебному году — обеспечение безопасности детей. Он поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов во всех образовательных, социальных и медучреждениях. Проверять будут также дворы жилых домов, детские и спортивные площадки», — уточнили в пресс-службе.

Ранее, как сообщал progorod43, врио Кировской области Александр Соколов рассказал, что в регионе выросло число несчастных случаев на водоёмах.

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