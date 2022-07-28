Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, кому противопоказана гречневая диета

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов рассказал, в каких случаях гречневая диета может навредить.
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, кому противопоказана гречневая диета
  • Gettyimages.ru

«Гречку с осторожностью следует есть тем, у кого повышенная свёртываемость крови. Однако проблемы могут возникнуть, только если питаться целую неделю одной гречкой. Людям с нарушением работы почек также стоит ограничиться одной порцией в неделю», — объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Гастроэнтеролог отметил, что чрезмерное потребление гречневой каши может привести к проблемам и с желудочно-кишечным трактом. 

В целом длительная монодиета может привести к неврологическим нарушениям и гормональным сбоям, резюмировал Белоусов.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал о пользе тофу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить