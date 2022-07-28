Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, кому противопоказана гречневая диета

Гастроэнтеролог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов рассказал, в каких случаях гречневая диета может навредить.

«Гречку с осторожностью следует есть тем, у кого повышенная свёртываемость крови. Однако проблемы могут возникнуть, только если питаться целую неделю одной гречкой. Людям с нарушением работы почек также стоит ограничиться одной порцией в неделю», — объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Гастроэнтеролог отметил, что чрезмерное потребление гречневой каши может привести к проблемам и с желудочно-кишечным трактом.

В целом длительная монодиета может привести к неврологическим нарушениям и гормональным сбоям, резюмировал Белоусов.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал о пользе тофу.