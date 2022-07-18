Диетолог Соломатина назвала причины привыкания к фастфуду

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.
Диетолог Соломатина назвала причины привыкания к фастфуду
  • Gettyimages.ru
  • © Anze Buh / EyeEm

«Если говорить о вкусовых ощущениях при употреблении и дальнейшем развитии зависимости от фастфуда, то стоит учитывать факт содержания в еде быстрого приготовления сахара, жиров, быстрых углеводов, усилителей вкуса. Последние напрямую раздражают центры удовольствия», — рассказала диетолог в разговоре с Nation News.

Она отметила, что можно перейти на более полезные продукты. Если человек любит бургеры, то можно сделать домашний вариант блюда с использованием цельнозернового хлеба, постного мяса — куриной грудки, рыбы или индейки — и добавить туда побольше овощей.

Также можно сделать нежирные домашние соусы на основе натуральной томатной пасты, в которую добавляются чеснок, корица или горчица, посоветовала Соломатина.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.

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