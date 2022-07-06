Диетолог Гинзбург рассказал о правильном рационе для людей старше 50 лет

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что должен включать рацион для людей в возрасте старше 50 лет.
Диетолог Гинзбург рассказал о правильном рационе для людей старше 50 лет
  • Gettyimages.ru

Основные риски у мужчин после 50 лет — это прогрессирование атеросклероза, артериальной гипертонии и ожирения, а также сахарный диабет. У женщин примерно те же проблемы, плюс нехватка кальция и витамина D, рассказал специалист в разговоре с Nation News.

Для профилактики этих заболеваний нужно ограничить употребление жареного мяса и сахара, а также плохих жиров (таких, как маргарин) и увеличить количество морской рыбы, кисломолочных продуктов, гречки, овсянки, грубых круп и хлеба из муки грубого помола.

Также следует включить в рацион овощи, фрукты, ягоды, зелень, подчеркнул специалист.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить