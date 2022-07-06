Диетолог Гинзбург рассказал о правильном рационе для людей старше 50 лет

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что должен включать рацион для людей в возрасте старше 50 лет.

Основные риски у мужчин после 50 лет — это прогрессирование атеросклероза, артериальной гипертонии и ожирения, а также сахарный диабет. У женщин примерно те же проблемы, плюс нехватка кальция и витамина D, рассказал специалист в разговоре с Nation News.

Для профилактики этих заболеваний нужно ограничить употребление жареного мяса и сахара, а также плохих жиров (таких, как маргарин) и увеличить количество морской рыбы, кисломолочных продуктов, гречки, овсянки, грубых круп и хлеба из муки грубого помола.

Также следует включить в рацион овощи, фрукты, ягоды, зелень, подчеркнул специалист.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.