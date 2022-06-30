В России в мае — июне вырос спрос на покупку железнодорожных билетов онлайн

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В России в мае — июне спрос на покупку железнодорожных билетов онлайн вырос на 207%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования аналитиков CloudPayments.

Сравнение проводилось с данными за январь — февраль этого года. Кроме того, удалось выяснить, что средняя сумма онлайн-покупки железнодорожных билетов выросла на 145%, с 2969 до 7270 рублей.

Это объясняется началом сезона отпусков и ограничением авиаперелётов на южных направлениях.

Второе место по росту спроса, на 120%, заняли онлайн-продажи детской одежды. При этом сумма чека выросла до 5836 рублей. 

На третьем месте оказались платные сервисы для онлайн-знакомств, а на четвёртом — экскурсии и путешествия выходного дня.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, которое показало, что 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете.

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