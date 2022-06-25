Врач Жукова дала рекомендации по суточной дозе свежих фруктов и ягод

Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Дарья Жукова рассказала в беседе с RT, какие симптомы аллергии могут возникнуть при употреблении ягод. Кроме того, эксперт назвала рекомендуемую суточную дозу свежих фруктов, ягод для здорового взрослого человека и для ребёнка.

«На приёме пациенты чаще всего сообщают об эпизодах аллергии на красные ягоды, прежде всего на клубнику, землянику и малину. Реакции на голубику, чернику, чёрную смородину развиваются очень редко. Реакции на красные ягоды бывают обусловлены высоким содержанием гистамина, способного вызвать симптомы аллергической реакции, такие как кожный зуд, покраснение и сыпь на коже, отёк и зуд в ротовой полости, тошнота, рвота, диарея, боли в животе», — пояснила она.

По её словам, обычно эти симптомы возникают в течение часа после употребления ягод, разрешаются в течение нескольких часов и имеют благоприятный прогноз, непостоянны и зависят от дозы.

«Вместе с тем встречаются и случаи тяжёлой аллергии — анафилаксии на клубнику, малину, а также персики, абрикосы, проявляющиеся, помимо кожных симптомов, выраженной общей слабостью, вплоть до потери сознания, коллапсом, бронхоспазмом, и могут угрожать жизни», — заявила аллерголог.

Такие реакции не зависят от дозы, возникают каждый раз при употреблении аллергена в пищу, поэтому причинно-значимые свежие ягоды, фрукты следует исключить полностью, предупредила Жукова.

«Допускаются компоты и варенье, после термической обработки основные аллергены разрушаются. Кроме того, пациенты, перенёсшие подобные реакции, должны быть обследованы у врача аллерголога-иммунолога для выявления перекрёстных пищевых аллергенов и обучены мерам первой медицинской помощи в случае развития повторных анафилактических реакций», — рассказала специалист.

Кроме того, по мнению иммунолога, рекомендуемая суточная доза свежих фруктов, ягод для здорового взрослого человека — в среднем 400 грамм, или 10—16 крупных ягод клубники.

«Для детей от года до трёх — до восьми крупных ягод клубники», — заключила она.

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