Росздравнадзор: иностранные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию

Ситуация с поставками лекарств оценивается как стабильная, иностранные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию. Об этом заявили в Росздравнадзоре.

«Иностранные производители в поставках препаратов не отказывают. Всеми участниками рынка продолжается работа по выстраиванию новых логистических цепочек», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что зафиксированный весной повышенный спрос на ряд лекарств значительно снизился.

Ситуация с поставками лекарственных средств на российский рынок оценивается как стабильная, заключили в Росздравнадзоре.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России, преодолены сложности, связанные с поставками и вводом на рынок лекарственных средств.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всех жизненно важных лекарств из соответствующего перечня.

По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.