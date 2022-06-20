Замглавы Минздрава Глаголев: фармацевтический рынок в России уверенно растёт

Фармацевтический рынок в России уверенно растёт. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Рынок уверенно растёт. Его капитализация составляет около 2 трлн рублей. В натуральном выражении две трети данного объёма занимают отечественные лекарственные препараты», — приводит его слова РИА Новости.

Глаголев отметил, что около 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу.

Прирост рынка государственных закупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%, заключил он.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сложности, связанные с поставками и вводом на рынок лекарственных средств в России, преодолены.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.

По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.