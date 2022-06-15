Мурашко: в России преодолены сложности с лекарствами

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Сложности, связанные с поставками и вводом на рынок лекарственных средств в России, преодолены, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко: в России преодолены сложности с лекарствами
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  • © Marko Geber

«Cложный период, который идёт по установке новых каналов поставки, системы маркировки, своевременности ввода и так далее, адаптации, прошёл», — приводит ТАСС слова Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.

По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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