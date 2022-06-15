Минздрав: проблем с доступностью лекарств в России на сегодня нет

Проблем с доступностью лекарств в России на сегодня нет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Сейчас вопрос доступности по лекарственным препаратам в целом по стране у нас не стоит, то есть с доступностью проблем нет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.

По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.