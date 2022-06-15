Минздрав: Россия может производить около 80% ассортимента перечня жизненно важных лекарств
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«Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных (лекарств. — RT) — порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов мы имеем возможность производить на территории нашей страны», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на ПМЭФ-2022.
Фисенко рассказал, что российская фармацевтика за последние годы прошла хорошую подготовку.
Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что проблем с поставками зарубежных медицинских изделий и медоборудования в России не наблюдается.
По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.