Минздрав: Россия может производить около 80% ассортимента перечня жизненно важных лекарств

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Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
Минздрав: Россия может производить около 80% ассортимента перечня жизненно важных лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Victor Plop / 500px

«Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных (лекарств. — RT) — порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов мы имеем возможность производить на территории нашей страны», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

Фисенко рассказал, что российская фармацевтика за последние годы прошла хорошую подготовку.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что проблем с поставками зарубежных медицинских изделий и медоборудования в России не наблюдается.

По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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