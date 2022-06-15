Минздрав: Россия может производить около 80% ассортимента перечня жизненно важных лекарств

Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

«Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных (лекарств. — RT) — порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов мы имеем возможность производить на территории нашей страны», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

Фисенко рассказал, что российская фармацевтика за последние годы прошла хорошую подготовку.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что проблем с поставками зарубежных медицинских изделий и медоборудования в России не наблюдается.

По данным Росстата, в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.