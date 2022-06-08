В Росздравнадзоре сообщили, что проблем с поставками зарубежных медизделий в России нет
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«В целом по стране проблематики нет, в целом по стране все эти позиции (медизделия и медоборудование. — RT) имеются на складах, возможно сегодня производителями поставить эти товары», — приводит ТАСС её слова на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.
Ранее в Росстате сообщили, что в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мае руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина заявила, что ни один зарубежный производитель лекарств не покинул российский рынок.