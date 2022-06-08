В Росздравнадзоре сообщили, что проблем с поставками зарубежных медизделий в России нет

Проблем с поставками зарубежных медицинских изделий и медоборудования в России не наблюдается. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В целом по стране проблематики нет, в целом по стране все эти позиции (медизделия и медоборудование. — RT) имеются на складах, возможно сегодня производителями поставить эти товары», — приводит ТАСС её слова на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее в Росстате сообщили, что в апреле 2022 года объёмы производства лекарств выросли на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина заявила, что ни один зарубежный производитель лекарств не покинул российский рынок.