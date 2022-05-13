Ни один зарубежный производитель лекарств не покинул российский рынок

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Руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина заявила, что ни один зарубежный производитель лекарств не покинул российский рынок.
Ни один зарубежный производитель лекарств не покинул российский рынок
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«На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка», — приводит РИА Новости её слова на экспертной дискуссии в Общественной палате.

Максимкина добавила, что из 47 международных непатентованных наименований препаратов только 15 — исключительно российские.

Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ингредиентами для лекарств.

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