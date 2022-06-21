Минздрав России поддержал инициативу об ускоренном выводе лекарств на рынок

Министерство здравоохранения России сообщило, что в целом поддерживает инициативу об ускоренном выводе лекарств на рынок, в ряде случаев такая практика уже применяется.

«Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода на рынок лекарств», — приводит сообщение пресс-службы министерства РИА Новости.

В Минздраве обратили внимание, что ускоренный вывод на рынок лекарств уже возможен благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии, касающегося изменений в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

Также в министерстве заявили, что для препаратов, используемых для лечения орфанных, серьёзных, тяжёлых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний, возможна регистрация на основании менее полных, чем обычно, данных, однако при условии выполнения установленных особых обязательств.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова писали о планах депутатов в осеннюю сессию подготовить законопроект, который ускорит в России регистрацию новых лекарств.