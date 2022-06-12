Диетолог Писарева рассказала о полезных сезонных напитках
Прежде всего диетолог посоветовала летом пить больше воды.
«Многим бывает скучно и невкусно пить обычную воду — можно добавить цитрусовые: лимон, апельсин... Они обогатят её своими витаминами и флавоноидами», — рассказала она.
Чтобы охладиться в жару, специалист предложила добавлять мяту. А тем, кто любит холодные напитки, — добавлять лёд, «но без сахара и сладких сиропов».
«Если в натуральную, чистую кокосовую воду добавить порошок спирулины, именно в кокосовой воде она не будет давать никакого рыбного запаха, а будет иметь приятный мягкий вкус, а вода окрасится в зелёный цвет», — отметила Писарева.
Тем, у кого нет проблем с лактозой, нутрициолог рекомендует индийский напиток ласси.
«В охлаждённый йогурт добавляется пюре из фруктов, например сезонных: клубники, малины... и добавляются различные пряности по вкусу: ваниль, кардамон, корица... по желанию можно добавить лёд. Такой напиток насытит организм и улучшит состояние кожи», — заключила собеседница RT.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты необходимо ввести в рацион летом.