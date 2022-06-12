Диетолог Писарева рассказала о полезных сезонных напитках

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о полезных сезонных напитках.

Прежде всего диетолог посоветовала летом пить больше воды.

«Многим бывает скучно и невкусно пить обычную воду — можно добавить цитрусовые: лимон, апельсин... Они обогатят её своими витаминами и флавоноидами», — рассказала она.

Чтобы охладиться в жару, специалист предложила добавлять мяту. А тем, кто любит холодные напитки, — добавлять лёд, «но без сахара и сладких сиропов».

«Если в натуральную, чистую кокосовую воду добавить порошок спирулины, именно в кокосовой воде она не будет давать никакого рыбного запаха, а будет иметь приятный мягкий вкус, а вода окрасится в зелёный цвет», — отметила Писарева.

Тем, у кого нет проблем с лактозой, нутрициолог рекомендует индийский напиток ласси.

«В охлаждённый йогурт добавляется пюре из фруктов, например сезонных: клубники, малины... и добавляются различные пряности по вкусу: ваниль, кардамон, корица... по желанию можно добавить лёд. Такой напиток насытит организм и улучшит состояние кожи», — заключила собеседница RT.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты необходимо ввести в рацион летом.