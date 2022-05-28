Диетолог Писарева назвала необходимые для включения в летний рацион продукты
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По словам врача, в летнее время увеличивается потребность в жидкости.
«Чем выше температура, тем еда должна быть легче. Нужно использовать помидоры, огурцы, зелень, кабачки, цветную капусту, ранний картофель. Из ягод начинает появляться клубника, чуть позже и другие ягоды, самое главное летом — сезонность», — рассказала специалист.
Она отметила, что именно сезонные фрукты и овощи больше всего полезны для организма.
«Именно летом организму нужно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов, чтобы запастись на зиму», — объяснила Писарева.
Например, диетолог порекомендовала включить в свой рацион такие блюда, как зелёный смузи и летний салат.
Для того чтобы приготовить полезный смузи, необходимо порезать яблоко, киви, авокадо, шпинат, брокколи и спирулину, заявила специалист.
«Все фрукты могут быть свежими, кроме брокколи. Брокколи лучше взять замороженную, тогда получится хорошая консистенция. Взбить всё это в блендере и добавить кокосовой воды», — пояснила эксперт.
Для салата необходимо отварить куриное филе до полной готовности, добавила Писарева.
«Не режем, а разрываем на фракции. Отвариваем брокколи и разбираем на соцветия, перемешиваем и добавляем в качестве соуса греческий йогурт и чеснок по желанию», — заключила она.
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